Ausblick: Hitachi stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hitachi präsentiert am 30.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,259 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hitachi 0,170 USD je Aktie eingenommen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 16,64 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 6,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,64 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,880 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 68,47 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 64,17 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at