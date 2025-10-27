Ausblick: HNI verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HNI wird am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,07 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte HNI 0,980 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll HNI in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,87 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 691,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 672,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,59 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,88 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,65 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,53 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at