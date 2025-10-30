Hokkaido Electric Power Aktie
WKN: 856941 / ISIN: JP3850200001
|
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: Hokkaido Electric Power gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Hokkaido Electric Power wird am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 26,20 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 92,93 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 11,65 Prozent auf 189,20 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Hokkaido Electric Power noch 214,14 Milliarden JPY umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 172,50 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 305,90 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 867,25 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 902,05 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
