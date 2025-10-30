Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates Aktie
WKN: 593141 / ISIN: NO0010012636
|
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates lädt am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 2,45 NOK aus. Im letzten Jahr hatte Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates einen Gewinn von 3,07 NOK je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 65,19 Prozent auf 45,6 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates noch 131,0 Millionen NOK umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 10,83 NOK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9,60 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 179,5 Millionen NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 520,3 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
