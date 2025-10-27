Hope Bancorp Aktie

Hope Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2APQQ / ISIN: US43940T1097

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Hope Bancorp stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hope Bancorp wird am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,253 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 26,50 Prozent erhöht. Damals waren 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 43,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 138,9 Millionen USD gegenüber 247,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,578 USD aus. Im Vorjahr waren 0,820 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 529,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

