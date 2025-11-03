Ausblick: Horace Mann Educators gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Horace Mann Educators stellt am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,16 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 39,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,830 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Horace Mann Educators mit einem Umsatz von insgesamt 307,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 412,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 25,35 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,50 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,48 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,22 Milliarden USD, gegenüber 1,60 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at