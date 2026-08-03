Ausblick: Horizon Quantum Computing Pte präsentiert Quartalsergebnisse

Horizon Quantum Computing Pte stellt am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,090 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,630 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz liegt die Prognose von 1 Analyst bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,380 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,820 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 0,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at