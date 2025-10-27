Horizon Technology Finance Aktie
WKN DE: A1C8VS / ISIN: US44045A1025
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Horizon Technology Finance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Horizon Technology Finance wird am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,274 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Horizon Technology Finance 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 20,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 317,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Horizon Technology Finance -9,3 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,09 USD im Vergleich zu -0,160 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 83,3 Millionen USD, gegenüber 65,3 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Horizon Technology Finance Corp.mehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Horizon Technology Finance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Horizon Technology Finance legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Horizon Technology Finance Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Horizon Technology Finance Corp.
|6,01
|-0,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.