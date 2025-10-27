Ausblick: Horizon Technology Finance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Horizon Technology Finance wird am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,274 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Horizon Technology Finance 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 20,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 317,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Horizon Technology Finance -9,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,09 USD im Vergleich zu -0,160 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 83,3 Millionen USD, gegenüber 65,3 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at