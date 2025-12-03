Ausblick: Hormel Foods präsentiert Quartalsergebnisse

Hormel Foods lädt am 04.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2025 endete.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,302 USD je Aktie gegenüber 0,400 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,22 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 2,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,14 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,36 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 1,47 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 12,14 Milliarden USD, gegenüber 11,92 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at