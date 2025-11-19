Hormel Foods Aktie
WKN: 850875 / ISIN: US4404521001
|
19.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Hormel Foods stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hormel Foods wird sich voraussichtlich am 04.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals äußern.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,319 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,400 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,24 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 3,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hormel Foods einen Umsatz von 3,14 Milliarden USD eingefahren.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,38 USD, gegenüber 1,47 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 12,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 11,92 Milliarden USD generiert wurden.
