06.11.2025 07:01:06

Ausblick: HOSHIZAKI ELECTRIC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HOSHIZAKI ELECTRIC präsentiert am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 84,36 JPY. Im Vorjahresquartal waren 77,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll HOSHIZAKI ELECTRIC im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 120,12 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,14 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 286,60 JPY, gegenüber 258,49 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 478,11 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 445,50 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

