Ausblick: House Foods Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

House Foods Group wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 29,05 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei House Foods Group noch ein Gewinn pro Aktie von 20,98 JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 84,30 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 5,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,23 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 147,39 JPY, gegenüber 131,86 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 326,65 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 315,42 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at