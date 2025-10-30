Ausblick: HOYA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HOYA präsentiert am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 156,32 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,86 Prozent erhöht. Damals waren 151,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 227,26 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 214,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 651,35 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 581,45 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 908,55 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 866,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at