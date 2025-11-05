Ausblick: Hua Hong Semiconductor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hua Hong Semiconductor wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,145 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 23,68 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,190 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,53 Milliarden CNY gegenüber 3,77 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 23 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,346 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,220 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 23 Analysten auf durchschnittlich 17,22 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 14,35 Milliarden CNY in den Büchern standen.

