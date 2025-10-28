Huangshan Tourism Development Aktie

Huangshan Tourism Development für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906148 / ISIN: CNE000000PV0

<
28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Huangshan Tourism Development legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Huangshan Tourism Development wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,198 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Huangshan Tourism Development noch ein Gewinn pro Aktie von 0,210 CNY in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 578,3 Millionen CNY – das wäre ein Zuwachs von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 577,8 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,469 CNY je Aktie, gegenüber 0,430 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,14 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 1,93 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

