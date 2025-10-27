Huaqin Technology a Aktie
WKN DE: A40SG1 / ISIN: CNE100006M82
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Huaqin Technology A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Huaqin Technology A äußert sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,01 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,750 CNY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,70 Prozent auf 38,70 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,61 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,91 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,89 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 155,83 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 109,69 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Huaqin Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Huaqin Technology A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Huaqin Technology A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.08.25
|Ausblick: Huaqin Technology A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.08.25
|Erste Schätzungen: Huaqin Technology A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Huaqin Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Huaqin Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
|101,77
|4,06%