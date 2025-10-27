Huaqin Technology a Aktie

WKN DE: A40SG1 / ISIN: CNE100006M82

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Huaqin Technology A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Huaqin Technology A äußert sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,01 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,750 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,70 Prozent auf 38,70 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,61 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,91 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,89 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 155,83 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 109,69 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

