Ausblick: Hubbell verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hubbell wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,98 USD je Aktie gegenüber 4,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,44 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,53 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 17,92 USD je Aktie, gegenüber 14,37 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 5,87 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at