Hudson Pacific Properties Aktie

WKN DE: A1CZMY / ISIN: US4440971095

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Hudson Pacific Properties öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hudson Pacific Properties wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,227 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,690 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Hudson Pacific Properties nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 184,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 200,1 Millionen USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,227 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,580 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 745,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 840,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

