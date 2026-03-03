Ausblick: Hudson Technologies legt Quartalsergebnis vor

Hudson Technologies wird am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,083 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 38,33 Prozent verringert. Damals waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 38,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 10,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 34,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,475 USD, gegenüber 0,520 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 240,3 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 237,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at