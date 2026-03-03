Hudson Technologies Aktie
WKN: 906850 / ISIN: US4441441098
|
03.03.2026 07:01:06
Ausblick: Hudson Technologies legt Quartalsergebnis vor
Hudson Technologies wird am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,083 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 38,33 Prozent verringert. Damals waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 38,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 10,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 34,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,475 USD, gegenüber 0,520 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 240,3 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 237,1 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hudson Technologies IncShs
|
07:01
|Ausblick: Hudson Technologies legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Hudson Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Hudson Technologies IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Hudson Technologies IncShs
|7,26
|2,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: Asiens Börsen im Minus - Nikkei tiefrot
Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag schwächer.