Hudson Technologies Aktie

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WKN: 906850 / ISIN: US4441441098

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Hudson Technologies präsentiert Quartalsergebnisse

Hudson Technologies veröffentlicht am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,063 USD. Dies würde einem Zuwachs von 5,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hudson Technologies 0,060 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,27 Prozent auf 57,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 55,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,453 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,370 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 247,8 Millionen USD, gegenüber 246,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

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