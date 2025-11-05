Ausblick: Hudson Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hudson Technologies wird am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,190 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Hudson Technologies nach den Prognosen von 3 Analysten 73,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 18,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 61,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,465 USD je Aktie, gegenüber 0,520 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 239,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 237,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

