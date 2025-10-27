Ausblick: Huron Consulting Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Huron Consulting Group wird sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,88 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 27,89 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,47 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Huron Consulting Group 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 418,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Huron Consulting Group 378,1 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,53 USD je Aktie, gegenüber 6,27 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 1,65 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at