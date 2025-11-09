ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Hybe Aktie

WKN DE: A2QD6A / ISIN: KR7352820005

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Hybe zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hybe präsentiert am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 895,02 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hybe ein EPS von 153,00 KRW je Aktie vermeldet.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 30,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 527,85 Milliarden KRW. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 689,71 Milliarden KRW aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 21 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3615,50 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 225,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 2.622,30 Milliarden KRW aus im Gegensatz zu 2.255,65 Milliarden KRW Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Hybe Co Ltd 305 500,00 -4,38%

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

