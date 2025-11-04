Ausblick: Hydra Industries Acquisition zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hydra Industries Acquisition wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,342 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,05 Prozent auf 83,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 78,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,485 USD, gegenüber 2,22 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 304,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 297,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at