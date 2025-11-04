Hydra Industries Acquisition Aktie
WKN DE: A2DJYH / ISIN: US45782N1081
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Hydra Industries Acquisition zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Hydra Industries Acquisition wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,342 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,05 Prozent auf 83,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 78,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,485 USD, gegenüber 2,22 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 304,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 297,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hydra Industries Acquisition Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Hydra Industries Acquisition zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Hydra Industries Acquisition zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Hydra Industries Acquisition stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Hydra Industries Acquisition präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Hydra Industries Acquisition Corp Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hydra Industries Acquisition Corp Registered Shs
|6,30
|-1,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.