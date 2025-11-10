HYLIION Aktie
WKN DE: A2QBTD / ISIN: US4491091074
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: HYLIION vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
HYLIION wird am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,085 USD. Dies würde einen Verlust von 41,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem HYLIION -0,060 USD je Aktie vermeldete.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,7 Millionen USD für HYLIION, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,348 USD, gegenüber -0,300 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 5,4 Millionen USD im Vergleich zu 1,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.
