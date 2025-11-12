Ausblick: Hyperfine legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hyperfine wird am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,105 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hyperfine noch -0,140 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 5,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,425 USD, gegenüber -0,560 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 14,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at