Ausblick: Hyundai Motor informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hyundai Motor wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 14309,91 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 11503,00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 20 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,88 Prozent auf 45.022,86 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42.928,33 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 26 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 44938,90 KRW im Vergleich zu 48586,00 KRW im Vorjahr. Den Umsatz sehen 26 Analysten durchschnittlich bei 185.739,16 Milliarden KRW, gegenüber 175.231,15 Milliarden KRW im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at