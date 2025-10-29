Ausblick: Hyundai Motor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hyundai Motor wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14309,91 KRW. Im Vorjahresquartal waren 11503,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

20 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 45.022,86 Milliarden KRW – das würde einem Zuwachs von 4,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 42.928,33 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 44938,90 KRW, gegenüber 47369,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 26 Analysten durchschnittlich auf 185.739,16 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 175.231,15 Milliarden KRW erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at