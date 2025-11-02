Hyundai Rotem Aktie

02.11.2025

Ausblick: Hyundai Rotem präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hyundai Rotem stellt am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 2084,51 KRW aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 118,50 Prozent erhöht. Damals waren 954,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Hyundai Rotem soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.450,79 Milliarden KRW abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.093,52 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7420,61 KRW, gegenüber 3728,00 KRW je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 5.814,21 Milliarden KRW im Vergleich zu 4.376,60 Milliarden KRW im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

