Erste Schätzungen: Hyundai Rotem legt Quartalsergebnis vor

Hyundai Rotem wird sich voraussichtlich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass Hyundai Rotem für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 2084,51 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 954,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Hyundai Rotem 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1.450,79 Milliarden KRW verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 32,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Hyundai Rotem 1.093,52 Milliarden KRW umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7422,68 KRW, während im vorherigen Jahr noch 3728,00 KRW erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5.814,20 Milliarden KRW umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4.376,60 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at