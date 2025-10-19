Hyundai Rotem Aktie
WKN DE: A1W7EP / ISIN: KR7064350002
|
19.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Hyundai Rotem legt Quartalsergebnis vor
Hyundai Rotem wird sich voraussichtlich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst schätzt, dass Hyundai Rotem für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 2084,51 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 954,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Hyundai Rotem 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1.450,79 Milliarden KRW verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 32,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Hyundai Rotem 1.093,52 Milliarden KRW umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7422,68 KRW, während im vorherigen Jahr noch 3728,00 KRW erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5.814,20 Milliarden KRW umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4.376,60 Milliarden KRW waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hyundai Rotem Comehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Hyundai Rotem legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Hyundai Rotem legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.05.25
|Ausblick: Hyundai Rotem präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Hyundai Rotem Comehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Hyundai Rotem Co
|207 000,00
|-3,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorgen vor US-Kreditkrise: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen schließen etwas höher -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt steckten am Freitag kräftige Verluste ein. Die US-Börsen zeigten sich fester. Die Börsen in Fernost verabschiedeten sich deutlich leichter ins Wochenende.