Ausblick: IBEX zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

IBEX wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,735 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 144,8 Millionen USD – ein Plus von 11,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBEX 129,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,20 USD im Vergleich zu 2,36 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 602,9 Millionen USD, gegenüber 558,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at