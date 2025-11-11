Ausblick: ICL-Israel Chemicals legt Quartalsergebnis vor

ICL-Israel Chemicals wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,095 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll ICL-Israel Chemicals mit einem Umsatz von insgesamt 1,95 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,16 Prozent gesteigert.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,369 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,22 Milliarden USD, gegenüber 6,84 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at