ICL-Israel Chemicals Aktie

ICL-Israel Chemicals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 902166 / ISIN: IL0002810146

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: ICL-Israel Chemicals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ICL-Israel Chemicals öffnet voraussichtlich am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,095 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 11,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,95 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,75 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,369 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,320 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 7,22 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ICL-Israel Chemicals Ltd. (Reg. Shares)mehr Nachrichten

Analysen zu ICL-Israel Chemicals Ltd. (Reg. Shares)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ICL-Israel Chemicals Ltd. (Reg. Shares) 6,58 -0,90% ICL-Israel Chemicals Ltd. (Reg. Shares)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen