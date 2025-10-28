ICL-Israel Chemicals Aktie
WKN: 902166 / ISIN: IL0002810146
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: ICL-Israel Chemicals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ICL-Israel Chemicals öffnet voraussichtlich am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,095 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 11,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,95 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,75 Milliarden USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,369 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,320 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 7,22 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
