Ausblick: IDEX öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

IDEX wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

IDEX soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 861,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 798,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,88 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,64 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 3,43 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,27 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at