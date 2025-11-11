Ignitis Grupe AB Aktie

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Ignitis Grupe (spons GDR) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ignitis Grupe (spons GDR) wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,260 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ignitis Grupe (spons GDR) 0,630 EUR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Ignitis Grupe (spons GDR) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 541,5 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 521,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,86 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,84 EUR im Vergleich zu 3,82 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 2,52 Milliarden EUR, gegenüber 2,30 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

