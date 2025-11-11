Ignitis Grupe AB Aktie
WKN DE: A2QD72 / ISIN: US66981G2075
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Ignitis Grupe (spons GDR) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ignitis Grupe (spons GDR) wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,260 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ignitis Grupe (spons GDR) 0,630 EUR je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Ignitis Grupe (spons GDR) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 541,5 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 521,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,86 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,84 EUR im Vergleich zu 3,82 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 2,52 Milliarden EUR, gegenüber 2,30 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ignitis Grupe AB (spons. GDR)mehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Ignitis Grupe (spons GDR) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Ignitis Grupe (spons GDR) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Ignitis Grupe (spons GDR) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Ignitis Grupe (spons GDR) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.05.25
|Ausblick: Ignitis Grupe (spons GDR) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ignitis Grupe AB (spons. GDR)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Ignitis Grupe AB (spons. GDR)
|21,20
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.