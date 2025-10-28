Erste Schätzungen: Ignitis Grupe (spons GDR) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ignitis Grupe (spons GDR) äußert sich voraussichtlich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,180 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,630 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 520,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 521,4 Millionen EUR umgesetzt.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,78 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,82 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 2,50 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 2,30 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

