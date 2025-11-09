Ausblick: iHeartMedia A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

iHeartMedia A wird am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,010 USD. Dies würde einen Gewinn von 96,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem iHeartMedia A -0,270 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll iHeartMedia A 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 980,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte iHeartMedia A 1,01 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -2,190 USD, gegenüber -6,680 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 3,79 Milliarden USD im Vergleich zu 3,85 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at