Ausblick: Ilkka-Yhtymae stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ilkka-Yhtymae gibt am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,011 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 45,00 Prozent verringert. Damals waren 0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 30,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 12,3 Millionen EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 8,5 Millionen EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,241 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,240 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,6 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 53,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at