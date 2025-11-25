Immunovia AB Aktie

WKN DE: A2AG0F / ISIN: SE0006091997

25.11.2025 07:01:06

Ausblick: Immunovia AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Immunovia AB lässt sich am 26.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Immunovia AB die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,047 SEK gegenüber -0,570 SEK im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 73,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 0,2 Millionen SEK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 0,4 Millionen SEK aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,381 SEK, während im vorherigen Jahr noch -0,720 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,0 Millionen SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 0,9 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at

