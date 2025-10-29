Ausblick: Indian Energy Exchange verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Indian Energy Exchange wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,42 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,22 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,58 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 13,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,39 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,42 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 4,83 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,19 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,37 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at