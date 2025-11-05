indie Semiconducto a Aktie
WKN DE: A3CSBE / ISIN: US45569U1016
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: indie Semiconductor A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
indie Semiconductor A stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,060 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,02 Prozent auf 54,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 54,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,257 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,760 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 222,1 Millionen USD, gegenüber 216,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
