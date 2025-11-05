Ausblick: Indigo Paints stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Indigo Paints lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,60 INR gegenüber 4,76 INR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Indigo Paints in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,45 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,04 Milliarden INR im Vergleich zu 3,00 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 31,51 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 29,76 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,12 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 13,38 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at