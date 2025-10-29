Ausblick: Indivior verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Indivior stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,392 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Indivior 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 257,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 16,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Indivior 307,0 Millionen USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,73 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,020 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,08 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,19 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at