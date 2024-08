Ausblick: Industrial and Commercial Bank of China mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Industrial and Commercial Bank of China lässt sich am 30.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Industrial and Commercial Bank of China die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,679 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,670 USD erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 28,70 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 50,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 57,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,76 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,76 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 112,02 Milliarden USD, gegenüber 221,83 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at