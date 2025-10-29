Industrial and Commercial Bank of China Aktie

29.10.2025 07:01:06

Ausblick: Industrial and Commercial Bank of China stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Industrial and Commercial Bank of China wird am 30.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Industrial and Commercial Bank of China im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,730 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,770 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 49,88 Prozent auf 27,38 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 54,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,80 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,74 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 113,21 Milliarden USD, gegenüber 220,89 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

