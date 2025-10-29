Ausblick: Industrial Commercial Bank of China gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Industrial Commercial Bank of China lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,260 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,300 HKD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 195,09 Milliarden CNY für Industrial Commercial Bank of China, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 426,07 Milliarden HKD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,000 CNY, gegenüber 1,07 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 807,40 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.723,58 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.

