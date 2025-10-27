Ausblick: Industrial Logistics Properties Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Industrial Logistics Properties Trust wird am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,260 USD. Das entspräche einem Gewinn von 31,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,380 USD erwirtschaftet wurden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 111,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 108,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -1,170 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,460 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 448,6 Millionen USD, gegenüber 442,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at