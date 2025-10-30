Ausblick: Industrial Securities gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Industrial Securities wird am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,137 CNY je Aktie gegenüber 0,040 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 27,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 4,24 Milliarden CNY gegenüber 3,33 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,369 CNY, gegenüber 0,240 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 13,56 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 16,31 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at