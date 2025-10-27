Industrias Penoles Aktie
WKN: 897910 / ISIN: MXP554091415
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Industrias Penoles stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Industrias Penoles gibt am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten schätzen, dass Industrias Penoles für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,735 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,89 MXN je Aktie erwirtschaftet.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 2,16 Milliarden USD, was einem Umsatz von 32,70 Milliarden MXN im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,36 USD, gegenüber 3,30 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 7,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 121,51 Milliarden MXN generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
