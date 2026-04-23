Ausblick: Indutrade A legt Quartalsergebnis vor

Indutrade A lässt sich am 24.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Indutrade A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,90 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 11,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Indutrade A 1,71 SEK je Aktie vermeldete.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 8,04 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,22 Milliarden SEK aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,36 SEK im Vergleich zu 7,03 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 34,03 Milliarden SEK, gegenüber 32,23 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at